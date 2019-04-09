الاتحاد الإسباني يكشف رسميًا عن النظام الجديد لمسابقة كأس ملك إسبانيا

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه سينظم بطولة معدلة من كأس السوبر المحلية ستقام خارج إسبانيا اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل.

كما كشف عن إجراء تغييرات كبيرة في كأس ملك اسبانيا من المقرر أن تقلص من تكدس جدول المباريات. وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الإنترنت: ”أطلع الرئيس لويس روبيالس أعضاء الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم خلال اجتماع مجلس الإدارة على المشروع الذي نعمل عليه لتعديل النظام الحالي لكأس السوبر الإسبانية وكأس الملك.

”فيما يتعلق بكأس السوبر سيتولى الاتحاد تعديل نظام البطولة لتكون بطولة رباعية مصغرة ستقام خارج إسبانيا في شهر يناير.

”أما مواجهات كأس الملك فستصبح مباراة واحدة تقام على أرض الفريق الأضعف حتى الدور قبل النهائي من البطولة“.

وكشف روبياليس في فبراير شباط الماضي عن خطط لتعديل كأس السوبر المحلية التي كانت تدشن انطلاق الموسم الجديد في إسبانيا وكانت تقام من مباراتي ذهاب وإياب بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس ملك إسبانيا، وقال روبياليس حينها إن النسخة الجديدة من البطولة ستقام في أغسطس اب.

ويأتي تغيير موعد البطولة إلى يناير كانون الثاني بعد انتقادات وجهتها رابطة الدوري الإسباني للخطط الأولية بسبب احتمال حدوث تضارب بين الموعد المقترح وانطلاق الموسم الجديد.

وخرج روبياليس عن التقاليد الكروية في إسبانيا العام الماضي بعدما جعل كأس السوبر مواجهة من مباراة واحدة بدلا من اثنتين وأقيمت في المغرب وانتهت بفوز برشلونة 2-1 على إشبيلية.

ويعارض روبياليس خطط إقامة مباريات من دوري الأضواء الإسباني خارج البلاد وعرقل اتحاده مقترحا لإقامة مباراة بين جيرونا وبرشلونة في يناير كانون الثاني الماضي في ميامي بالولايات المتحدة.

ولم يكشف الاتحاد الإسباني بعد عن اسم الدولة التي ستستضيف كأس السوبر المعدلة.

وأوضح الاتحاد أن الفرق التي ستتنافس في كأس السوبر ستشارك اعتبارا من دور 16 في كأس الملك. وستقام مباريات كأس الملك من مواجهة واحدة فقط على أرض الفريق الأضعف حتى الدور قبل النهائي للبطولة.

وستصوت الأندية على نظام البطولتين في اجتماع طارئ للجمعية العمومية في 29 أبريل نيسان.

ووفق النظام الحالي فإن أندية دوري الدرجة الأولى تدخل منافسات كأس الملك من دور 32 للبطولة. وخاض كل من برشلونة وفالنسيا ثماني مباريات قبل بلوغ المباراة النهائية هذا الموسم ما تسبب في تكدس مباريات الفريقين في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط.