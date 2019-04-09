زيدان يتراجع عن ضم مبابي إلى ريال مدريد.. تعرف على السبب

كشفت تقارير صحفية مفاجأة فيما يخص رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع ”غول“ العالمي إن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تراجع عن فكرة ضم مبابي إلى النادي الملكي هذا الموسم.

وأضاف ”غول“ ، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء: ”رغم إعجاب زيدان بقدرات مبابي، وعلمه بأن ضمه إلى ريال مدريد سيكون بمثابة نقلة كبيرة للفريق، فإن زيدان تراجع عن الصفقة حالياً، لأن قيمتها ستؤدي إلى تآكل ميزانية الريال فيما يتعلق بالصفقات الجديدة، وعدم قدرته على ضم نجوم آخرين إلى صفوف النادي الملكي“.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في العالم بعد زميله في سان جيرمان أيضًا، البرازيلي نيمار دا سيلفا، 222 مليون يورو.

وأشار ”غول“ إلى أن زيدان يضع تركيزه حاليًا على 3 صفقات هي البلجيكي إدين هازاد نجم تشيلسي الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، والفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وواجه ريال مدريد موسمًا كارثيًا، حيث خرج من بطولة كأس إسبانيا على يد برشلونة من الدور نصف النهائي، ويحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الإسباني، الليغا، وودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام أياكس أمستردام الهولندي.