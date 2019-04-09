تقرير: تغيير موعد كأس السوبر الإسباني

ذكرت إذاعة ”كوبي“ الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر عدم إجراء كأس السوبر الإسباني في شكلها الجديد في الصيف القادم قبل انطلاق الدوري الإسباني، ويفكر في نقلها خارج إسبانيا.

وبحسب الصحفي خوان أنطونيو ألاكالا، فإن المنافسة التي ستجمع 4 فرق إسبانية ستجرى في كانون الثاني / يناير 2020 خارج إسبانيا.

ويشارك في المنافسة الجديدة الفريقان المحتلان للمركزين الأول والثاني في الدوري الإسباني، وطرفا نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيتخذ قرار نهائي في موعد المسابقة وإقرارها بشكل نهائي في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم مقرر يوم 29 نيسان / أبريل الحالي.