ديمبلي يعود لتشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد.. وكوتينيو يتهم صحيفة بريطانية بـ“الفبركة“

عاد نادي برشلونة إلى التدريب، يوم الإثنين، بعد حصول لاعبي المدير الفني إرنستو فالفيردي على راحة لمدة يوم واحد عقب الانتصار المهم بهدفين نظيفين على أتلتيكو مدريد في الليغا، وكانت مفاجأة التدريب عودة الفرنسي عثمان ديمبلي للمشاركة.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن الفريق بدأ التركيز على مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في ”أولد ترافورد“ حيث تدرب اللاعبون على ملعب تيتو فيلانوفا بمشاركة ديمبلي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمام أتلتيكو تدريبات لياقة وتدريبات خفيفة بالكرة، بينما تدرب ديمبلي الذي غاب عن تشكيلة الفريق أمام أتلتيكو لكنه يهدف إلى العودة إلى القائمة المسافرة إلى مانشستر.

عثمان ديمبلي من التدريبات pic.twitter.com/8qxgWCPZ0o — FCB World (@FCBW_A7) April 8, 2019

وسيعلن فالفيردي القائمة التي ستواجه يونايتد، يوم الأربعاء المقبل، في وقت لاحق يوم الإثنين والسفر الثلاثاء حيث سيتدرب في نفس اليوم في ”أولد ترافورد“.

وحضر أولي غونار سولشاير، المدير الفني ليونايتد، مباراة برشلونة وأتلتيكو في كامب نو للاطلاع عن قرب على قدرات الفريق الكتالوني.

كوتينيو أحدث ضحية للصحافة البريطانية

إلى ذلك، نفى البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، الإدلاء بأي تصريحات لصحيفة ”الديلي ميرور“ البريطانية.

وكانت صحيفة ”ميرور“ قد نشرت تصريحات لنجم البارسا كوتينيو، أمس الأحد، وقالت إنها أجرت مقابلة مع البرازيلي الدولي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن كوتينيو نفى تمامًا، عبر المركز الإعلامي لنادي برشلونة، أنه أجرى أي مقابلات مع الصحيفة البريطانية، التي نشرت تصريحات على لسانه، حول المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد، بعد غد الأربعاء، على ملعب ”أولد ترافورد“، في ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضافت ”آس“ بقولها: ”هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها أحد لاعبي برشلونة ضحية للصحافة البريطانية، قبل إحدى المباريات المهمة التي يواجه فيها البلوغرانا طرفًا إنجليزيًا في المسابقات الأوروبية“.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الإثنين: ”سبق للصحافة البريطانية القيام بنفس تلك الحيلة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، حيث نشرت لهما تصريحات مفبركة عبر مقابلات لم تتم من الأساس“.

وتابعت: ”الصحيفة البريطانية استغلت ارتباط كوتينيو بتقارير حول العودة إلى إنجلترا، وبالتحديد إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في محاولة لزيادة توزيعها عبر نشر حوار مفبرك“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن كوتينيو يرغب في الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وتوقعت عودته إلى إنجلترا مرة أخرى، بعد أن انتقل من ليفربول إلى البارسا في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو.