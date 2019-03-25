توني كروس يقترب من ترك ريال مدريد والرحيل إلى هذا النادي

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لإبرام صفقات جديدة، لعلّ أبرزها ستكون ضم لاعب تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي إيدين هازارد، لكنه قبل ذلك سيسعى إلى التخلص من وجوه قدامى، من بينهم الألماني توني كروس.

وفي الوقت الذي يسعى فيه فريق نادي ريال مدريد إلى تجديد دمائه بقيادة مدربه القديم الجديد زين الدين زيدان، تظهر المزيد من التقارير الإعلامية، التي تؤكد استعداد ”الميرنغي“ للتخلي عن الدولي توني كروس.

وبحسب موقع ”دون بالون“ الإلكتروني، المقرب من كواليس سانتياغو بيرنابيو، تفكر إدارة فلورنتينو بيريز بطرح ”المايسترو“ للبيع في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي ذات الوقت، كتبت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الألماني البالغ من العمر 29 عامًا.

واستنادًا إلى مصادر في النادي الإنجليزي، قد يلتحق كروس بـ“الشياطين الحمر“ مقابل صفقة بقيمة 58 مليون يورو.

يذكر أن توني كروس له عقد مع الريال يمتد لغاية عام 2022، وأعرب عن رغبته في خوض تجربة جديدة، على حدّ قوله.

في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية فرنسية، عن اهتمام فريق باريس سان جيرمان باللاعب، لدرجة أن رئيس النادي ناصر الخليفي مستعد لدفع مبلغ 80 مليون يورو للحصول على خدمات صانع ألعاب المانشافت، خاصة وأن كروس من اللاعبين الذين يرغب المدرب الألماني توماس توخيل الحصول عليهم.