فرانس فوتبول: ريال مدريد يستعد لتقديم عرض خرافي لضم مبابي من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض خرافي لضم الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مقابل 280 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”فرانس فوتبول“، فإن عودة زيدان لتدريب ريال مدريد تبشّر بصيف ساخن، ومبابي هو الهدف الذي سيسعى له بيريز في الأسابيع المقبلة بتقديم 280 مليون يورو له.

وكانت صحيفة ”ليكيب“، واسعة الانتشار في فرنسا، ذكرت أن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد سوف تكلف خزائن النادي الملكي 300 مليون يورو، بواقع 250 مليون للنادي الباريسي، و50 مليون يورو لبطل العالم.

وأضافت أن مبابي يشترط الحصول على راتب يصل إلى 15 مليون يورو سنويًّا، في حين يحصل حاليًّا مع النادي الباريسي على 13.2 مليون، وبالتالي سيتفوق على غاريث بيل ( 14 مليون يورو )، وسيرجيو راموس ( 11 مليونًا ).

وكان مبابي صاحب الـ20 عامًا انضم إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي، وهو ما فعله النادي الباريسي في صيف 2018، وخاض مع سان جيرمان 79 مباراة وسجل 52 هدفًا وصنع 30 هدفًا آخر.

وفي وقت سابق، نجح سان جرمان في الخروج من مأزق تحقيق سابق بشأن قواعد اللعب المالي النظيف في الصرف على النادي، ودفع رواتب اللاعبين، بعد إعلان المحكمة الرياضية أنها قبلت استئناف النادي الباريسي؛ لأن ”يويفا“ لم يلتزم بالموعد النهائي للتقدم بطلب إعادة فتح التحقيق.

وكان ”يويفا“ يطالب بمراجعة قرارات غرفة التحقيق، لكنه لم يقدم الاستئناف خلال 10 أيام كموعد نهائي لإعادة فتح التحقيق مجددًا؛ ما أدى إلى قبول استئناف باريس سان جرمان وتسوية القضية نسبيًّا.

وبالرغم من ذلك، لم ينه سان جرمان قضيته الأخرى بشأن التوازن الاقتصادي، وفقًا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، لذا سيكون النادي الباريسي مجبرًا على بيع صفقات بقيمة 150 مليون يورو لتحقيق التوازن الاقتصادي في حساباته والهروب من تحقيقات جديدة من قبل ”يويفا“.