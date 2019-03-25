هل حسم الهولندي ماتياس دي ليخت مستقبله بالرحيل عن أياكس أمستردام؟

رفض ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام، الإفصاح عن وجهته المحتملة المقبلة بمسيرته الكروية، في الوقت الحالي.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية بعد نهاية لقاء منتخب بلاده أمام ألمانيا بتصفيات يورو 2020 والذي انتهى بالخسارة 2-3: ”فيما يتعلق بمستقبلي، سأتحدث عنه بالأسبوع المقبل حتى لو لم أحسم قراري“.

وبحسب الصحافة الكتالونية بالأيام الماضية، هناك رغبة من قبل برشلونة في التعاقد مع دي ليخت بالميركاتو الصيفي المقبل، وبالمقابل هناك موافقة مبدئية من قبل المدافع الهولندي للانتقال إلى البلوغرانا.

ودخل دي ليخت تاريخ المنتخب الهولندي بالهدف الذي أحرزه في مباراة منتخب بلاده ضد ألمانيا، بأن أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل لهولندا في القرن الحالي، إذ يبلغ من العمر اليوم 19 عامًا و224 يومًا.

يُذكر أن دي ليخت أحد أبرز المواهب الدفاعية في العالم حاليًا، وتتصارع عدة أندية على الظفر بخدماته أبرزها يوفنتوس ومانشستر سيتي وبرشلونة.