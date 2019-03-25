لماذا يرفض فالفيردي رحيل راكيتيتش عن نادي برشلونة؟

نفت تقارير صحفية إسبانية إشاعات اقتراب رحيل إيفان راكيتيتش عن برشلونة بنهاية الموسم بداعي التعاقد مع فرانكي دي يونغ.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن الدولي الكرواتي لن يرحل عن النادي الكتالوني ليس فقط لأنه أعلن علانية نيته الاستمرار في النادي أو لأن عقده مستمر حتى الـ 30 من يونيو/حزيران 2021، لكن أيضًا لأن لديه مدافعًا كبيرًا في غرفة خلع ملابس اللاعبين، هو المدير الفني إرنستو فالفيردي.

ويرغب فالفيردي في استمرار راكيتيتش، وطالب بتجديد عقده الشهر الماضي لضمان استمراره مع النادي الكتالوني، لكن إشاعات رحيله انتشرت أخيرًا، خاصة عقب التعاقد مع الدولي الهولندي الشاب.

وحصل فالفيردي على وعد من النادي بعد بيع راكيتيتش الصيف المقبل؛ ما يضمن استمراره في قائمة الفريق للموسم المقبل.

وأصبح لاعب الوسط البالغ عمره 31 عامًا، أكثر اللاعبين الذين اعتمد عليهم فالفيردي، إذ دفع به في 97 مباراة مقارنة بـ92 مباراة لسيرجيو بوسكيتس و91 لليونيل ميسي.

وفي الموسم الحالي يتساوى مع بوسكيتس، وكل منهما شارك في 42 مباراة حتى الآن، ويليهما جيرارد بيكيه برصيد 40 مباراة.

وبالنسبة لعدد الدقائق يأتي راكيتيتش في المركز الثالث بعد بيكيه ولويس سواريز، ولذلك لا يبدو أن فالفيردي مستعد للاستغناء عن لاعبه الكرواتي، لذلك أراد استمراره قبل الموافقة على تجديد عقده.