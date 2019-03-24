تسريب قميص ريال مدريد الثالث للموسم الجديد 2019/2020 (صور)

سرّبت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، قميص نادي ريال مدريد الثالث للموسم المقبل 2019/2020.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ فإن القميص الثالث لفريق ريال مدريد سيحمل اللون الأخضر المائي، مع وضع الأشرطة الزرقاء على الأكمام والرقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيستبعد تمامًا اللون الأحمر في الموسم الجديد وهو لون القميص الثالث بالموسم الحالي.

وينتظر أن يكون الموسم المقبل حافلًا لريال مدريد، مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل أمثال كيليان مبابي وإدين هازارد كما ذكرت تقارير إسبانية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الحالي.

???? تسريب لقميص ريال مدريد الموسم القادم من موقع footy headlines . pic.twitter.com/cmgxhKxZsQ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) ٢٤ مارس ٢٠١٩