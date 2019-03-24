توتر جديد بين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غاضب من رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وبحسب ”ElConfidencial“، فإن زيدان غاضب من بيريز، ويرى أنه لا بد من زيادة راتب المدافع رافائيل فاران لتجنب رحيل اللاعب في الصيف المقبل.

وتردد أن فاران، البالغ من العمر 25 عامًا، يريد الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن تحدٍ جديدٍ، بعدما أحرز كل البطولات الممكنة مع الفريق الملكي، رغم أن الدولي الفرنسي نفى هذه التقارير وقال إنه مرتبط بعقد مع ريال مدريد.

وأضافت ”ElConfidencial“ أن زيدان طلب من بيريز زيادة راتب فاران السنوي ليتناسب ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺪمه ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻢ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻊ ريال مدريد، لكن بيريز رفض طلب زيدان، الأمر الذي دفع فاران للتفكير في الرحيل.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد صيف العام 2011، وشارك مع النادي الملكي في 268 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 6، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الإسباني، ولقبًا في كأس إسبانيا.