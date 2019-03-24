صامويل أومتيتي يعترف: شاركت مع منتخب فرنسا في كأس العالم مصابًا

كشف صامويل أومتيتي مدافع المنتخب الفرنسي، أنه شارك مع الديوك في كأس العالم 2018 وهو مصاب.

وقال أومتيتي في تصريحات لبرنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية: ”نعم، خاطرت بمشاركتي في كأس العالم وأنا مصاب، لكنها بطولة تقام كل 4 سنوات، لذا كنت مجبرًا على المشاركة بها، كانت الأمور معقدة بالنسبة لي هذا الموسم، ولست نادمًا على ما فعلته“.

وأضاف أومتيتي، الذي يلعب لبرشلونة الإسباني: ”حالتي جيدة، وأسعى لاستعادة لياقتي بعد غيابي عن الملاعب لأشهر؛ بسبب الإصابة، فالأمر صعب لحد كبير، إلا أنني أشعر بتحسن شديد كلما شاركت في المباريات بانتظام“.

وأتم أومتيتي: ”أحترم قرارات المدير الفني ديديه ديشان، لقد مررت بفترة عصيبة، ولكن الجهاز الفني يثق بي وبقدراتي“.

وأشار أومتيتي إلى أنه جاهز للمشاركة في مباراة فرنسا وآيسلندا، غدًا الإثنين، في تصفيات يورو 2020، مؤكدًا أن ركبته سليمة، وأنه يتطلع للمشاركة في المباريات.

وغاب أومتيتي عن عديد المباريات مع برشلونة؛ بسبب الإصابة، وتردد أن برشلونة قد يتعاقد مع مدافع جديد؛ بسبب كثرة غيابه.

وأومتيتي البالغ من العمر 26 عامًا، شارك في 27 مباراة مع فرنسا، بينها 6 مباريات بكأس العالم 2018، بواقع 540 دقيقة، وسجل هدف الفوز على بلجيكا في نصف النهائي.