صحيفة: هذا الراتب الخرافي سيحصل عليه مبابي حال انتقاله إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن الراتب المتوقع أن يحصل عليه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، حال انتقاله إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويستهدف فلورنتينو بيريز، رئيس ”الميرنغي“، التعاقد مع اللاعب الفرنسي المتألق خلال الموسمين الماضيين، والحائز على لقب كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن مبابي في الموسم الحالي مع العملاق الباريسي يتقاضى راتبًا سنويًا قيمته 12 مليون يورو، وفي الموسم المقبل إذا ما استمر في النادي الفرنسي سيرتفع راتبه إلى 13.2 مليون يورو.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا فقط، ارتفع راتبه بسرعة كبيرة تقديرًا لموهبته وأدائه الثابت من 1.55 مليون يورو في عام 2017 إلى تقاضيه 10.8 مليون يورو في العام الماضي من باريس سان جيرمان فقط.

وشددت ”ليكيب“ على أن الراتب الذي قد يحصل عليه مبابي في ريال مدريد لن يقل عن 15 مليون يورو سنويًا إذا ما نجح النادي الإسباني في إقناع إدارة نظيره الفرنسي بالموافقة على بيع مهاجمه.