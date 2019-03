كاسيميرو: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم.. وميليتاو سيكون محل ترحاب في ريال مدريد

أثني كاسيميرو، لاعب وسط نادي ريال مدريد، على زميله السابق بالفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

وقرر رونالدو إنهاء مسيرته الناجحة داخل ”سانتياغو برنابيو“، التي استمرت لتسع سنوات متتالية، والرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة ”آ س“ الإسبانية: ”كريستيانو رونالدو لاعب يحتاجه أي فريق، لأنه الأفضل في العالم“.

وأضاف: ”لقد رحل عن ريال مدريد، لكنني كنت سعيدًا باللعب معه بكل تأكيد“.

وتحدث اللاعب عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الملكي من جديد، مشددًا: ”نعلم جيدًا أسلوبه وأفكاره التي يريد أن ينفذها“.

Casemiro: "Of course we miss Cristiano" https://t.co/eGHhrZ1vGK pic.twitter.com/pFCFa8jCnu

— AS English (@English_AS) March 24, 2019