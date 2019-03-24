كاسيميرو: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم.. وميليتاو سيكون محل ترحاب في ريال مدريد

أثني كاسيميرو، لاعب وسط نادي ريال مدريد، على زميله السابق بالفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

وقرر رونالدو إنهاء مسيرته الناجحة داخل ”سانتياغو برنابيو“، التي استمرت لتسع سنوات متتالية، والرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة ”آ س“ الإسبانية: ”كريستيانو رونالدو لاعب يحتاجه أي فريق، لأنه الأفضل في العالم“.

وأضاف: ”لقد رحل عن ريال مدريد، لكنني كنت سعيدًا باللعب معه بكل تأكيد“.

وتحدث اللاعب عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الملكي من جديد، مشددًا: ”نعلم جيدًا أسلوبه وأفكاره التي يريد أن ينفذها“.

وأردف: ”زيدان رمز لهذا النادي كلاعب وكمدرب، والجميع هنا يحترمه، وعودته تعد إضافة قوية لريال مدريد لتصحيح مسار الفريق“.

كما أثنى كاسيميرو على قرار ناديه بالتعاقد مع مواطنه إيدر ميليتاو من بورتو في الشهر الجاري، تمهيدًا لالتحاقه رسمياً الصيف المقبل.

وقال: ”يجب أن أبعث بالتهنئة لريال مدريد على ضم ميليتاو، نصف أوروبا أرادته“.

وأكمل: ”ميليتاو استحق اللعب لأفضل نادٍ في العالم، وسيكون محل ترحاب الموسم المقبل عندما يأتي“.

وأتم: ”الآن هو في بورتو، ويشاركون في عدة بطولات، وأثق أن تركيزه كله منصب على مساعدة فريقه“.

وتلعب البرازيل، الثلاثاء المقبل، بتواجد ميليتاو وكاسيميرو مع التشيك في لقاء ودي استعدادي لبطولة كوبا أمريكا.