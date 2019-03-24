أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. فوز إسبانيا على النرويج.. والصراع على ضم دي ليخت

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020، وسوق الانتقالات الصيفية أهم أخبار الصفحات الأولى للصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

واهتمت الصحف بفوز إسبانيا وإيطاليا وتألق مويس كين، المهاجم الشاب ليوفنتوس، والصراع الدائر حول المدافع الهولندي دي ليخت بين الأندية العالمية أبرزها برشلونة.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب النرويج 2-1 في بداية تصفيات ”يورو 2020″، مؤكدة أن منتخب إسبانيا بدأ التصفيات بشكل جيد.

كما تحدثت الصحيفة عن الليغا النسائية وفوز أتلتيكو مدريد المتصدر على ليفانتي وبرشلونة المطارد على فالنسيا.

كما خصصت الصحيفة حيزا للحديث عن كلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة الذي يجرى الأحد في مدريد.

سبورت

بدورها ركزت الصحيفة الكتالونية على الفوز الذي حققه المنتخب الإسباني في بداية مشواره في تصفيات أمم أوروبا على حساب المنتخب النرويجي 2-1، مؤكدة أن المستوى كان جيدًا، ينقصه تسجيل الأهداف لتجنب المعاناة.

كما تحدثت الصحيفة عن عودة ميسي إلى نادي برشلونة بعد إصابته رفقة منتخب الأرجنتين ودخول ريال مدريد طرفًا في الصراع بشأن التعاقد مع المدافع الهولندي دي ليخت.

موندو ديبوتيفو

تحدثت الصحيفة بدورها عن الفوز المهم للمنتخب الإسباني على المنتخب النرويجي في بداية تصفيات أمم أوروبا 2020، مؤكدة أن ”الفوز وحده هو المهم ”.

كما تحدثت عن الصراع الدائر بشأن التعاقد مع المدافع الهولندي دي ليخت، لاعب أياكس، من خلال فريق يوفنتوس الذي يعتبر إحدى الوجهات المفضلة أيضًا للدولي الهولندي بجانب برشلونة.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على منتخب إنجلترا من خلال موضوعين رئيسين الأول هو نصيحة المدرب غاريث ساوثغيت لنجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي بعدم التسرع في ترك ”البلوز“، رغم العروض الكثيرة التي تلقاها.

كما وضعت الصحيفة المنتخب الإنجليزي الحالي وإعادة تكوينه من خلال لاعبين شباب في نفس مكانه وضعية مانشستر يونايتد، حين بدأ فيرغسون منح الفرصة لجيل 1992 وكتبت ”الأسود نسخة أليكس“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على المواجهة بين منتخبي إيطاليا وفنلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وبداية مهاجم يوفنتوس الشاب مويس كين رفقة المنتخب الإيطالي.

كما تحدثت الصحيفة عن صفقة دي ليخت، والتي يحاول يوفنتوس حسمها من منافسيه الكبار خصوصًا برشلونة.

وعادت الصحيفة لإصابة لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، رفقة منتخب الأرجنتين حيث سجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي خسره التانغو 3-1.

توتو سبورت

خصصت الصحيفة العنوان الكبير في صفحتها لفوز إيطاليا على فنلندا 2-0 في بداية تصفيات أمم أوروبا 2020 من خلال تألق المهاجم الشاب مويس كين، وكتبت: ”كين عظيم، إيطاليا عظيمة“.

كما نشرت تصريحات النجم الأوكراني السابق شيفشينكو، والذي أكد من خلالها أن يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو هم المرشحون للفوز بدوري الأبطال.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الفرنسية على التألق الفرنسي في سباقات الدراجات الهوائية، كما تحدثت عن المواجهة المنتظرة بين المنتخب الفرنسي والإيسلندي في تصفيات أمم أوروبا 2020، حيث أشارت لرغبة المهاجم أوليفييه جيرو في تسجيل المزيد من الأهداف بعدما أصبح ثالث هداف تاريخي للديوك.