أهداف مباراة إسبانيا والنرويج.. 2-1 لـ“لاروخا“(فيديو)

سجل رودريغو مورينو الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب ”ميستايا“ معقل فالنسيا“ في أولى مباريات المنتخب في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“.

???? أسيست جوردي ألبا والهدف الأول للمُنتخب الاِسباني ⚽️???????? pic.twitter.com/9RR1SaYyMP — FCBW Media ???? (@BarcelonaM62) March 23, 2019

جوشوا كينغ يعدل النتيجة للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 65.

ولكن راموس استعاد تقدم اللاروخا بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وتلعب إسبانيا ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا جزر الفارو ومالطا ورومانيا والسويد.

ويفتقد منتخب إسبانيا في مباراة اليوم لجهود دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد للإصابة، وكذلك ياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو، والذي يعاني من إصابة في السمانة، كما استبعد مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، لاعب ريال مدريد إيسكو، وثنائي أتلتيكو مدريد كوكي وساؤول.

وفشل منتخب إسبانيا في الفوز ببطولات كأس العالم في نسختي 2014 و2018، بجانب بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت عام 2016 في فرنسا، كما فشل في الصعود للدور نصف النهائي بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.