نادي برشلونة يضغط على يوفيتش لحسم الصفقة خلال يومين

تبذل إدارة نادي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني قصارى جهدها للحصول على توقيع لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بنهاية الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن المهاجم الصربي بات على رأس أولويات برشلونة، والتي تتضمن رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا كبديل.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة، ولكن إدارة النادي الكتالوني تضغط الآن على يوفيتش لاتخاذ قراره قريبًا قبل أن يحظى باهتمام أندية كبرى أخرى، خاصة وأن ريال مدريد يريد اللاعب.

ومن الممكن أن يتم عقد اجتماع آخر بين الطرفين، يوم الإثنين، عندما تواجه البرتغال صربيا حيث ستتم متابعة اللاعب عن قرب.

وبدأت المفاوضات في نهاية فبراير الماضي، حيث كان برشلونة أول من أعلن اهتمامه باللاعب ثم تبعه ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وإذا كان الأمر يتعلق بالمال فإنه سينتقل لسان جيرمان لا محالة ليلعب إلى جوار الثنائي المرعب نيمار وكيليان مبابي.

ورغم أن يوفيتش يدرك أنه لن يلعب أساسيًا في النادي الكتالوني، إلا أنه سيكون سعيدًا بالمنافسة مع لويس سواريز وربما تقترب الصفقة من الاكتمال، يوم الإثنين، في ظل سعي برشلونة الجاد لحسمها سريعًا.