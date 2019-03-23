رافائيل فاران يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

أنهى المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد الإسباني، بعد تقارير تحدثت عن رغبته في الرحيل عن الفريق الملكي نهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن فاران قوله:“ترددت شائعات كثيرة حولي خلال الفترة الأخيرة، رغم أنني شخص متحفظ“.

وأضاف بعد فوز فرنسا 4/1 على مولدوفا، في تصفيات يورو 2020 أمس:“هناك اتجاه لتحريف تصريحات بسيطة لي، وتشويهها، ومنحها تفسيرات أخرى خاصة في إسبانيا“.

وتابع الاعب الدولي:“بذلت أقصى جهد بقميص فريقي، والتحدي دائم في ريال مدريد، ولا أشعر بأي صداع بهذا الشأن“.

وواصل:“أعلم تمامًا المستوى الذي قدّمته، والأزمات التي عانى منها الفريق طوال هذا الموسم الصعب، ولكن ذلك أمر وارد في حياة لاعب كرة القدم الذي يلعب في مستويات كبيرة“.

واستدرك فاران:“ولكن هذا لا يعني أنني لست سعيدًا بتواجدي في صفوف ريال مدريد“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن فاران، البالغ من العمر 25 عامًا، أخبر زملاءه في غرفة خلع الملابس برغبته في الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وتحدثت تقارير عن رغبته بخوض تجربة جديدة الموسم المقبل، بعدما أحرز كل البطولات الممكنة من ريال مدريد.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد صيف العام 2011، وشارك مع النادي الملكي في 268 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 6، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الإسباني، ولقب في كأس إسبانيا.