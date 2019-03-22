نادي برشلونة يحدد سعر بيع فيليب كوتينيو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن نادي برشلونة على استعداد لبيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن إدارة برشلونة مستعدة للسماح لكوتينيو بالرحيل، والاعتراف بأن الصفقة لم تنجح، بعد موسم ونصف على انضمامه للنادي الكتالوني، مقابل 120 مليون يورو.

وأضافت ”ماركا“، أن برشلونة لن يسمح لكوتينيو بالرحيل بأقل من 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونغ يجعل برشلونة بحاجة إلى بيع عدد من لاعبي خط الوسط، ورغم أن إيفان راكيتيتش كان الأقرب للرحيل، لكن في الوقت الحالي مغادرة كوتينيو هي الأقرب.

ويتردد أن مانشستر يونايتد وآرسنال وباريس سان جيرمان في مقدمة الأندية التي تسعى للتعاقد مع كوتينيو، الذي لعب سابقًا لليفربول وإنتر ميلان وإسبانيول.

وسجل كوتينيو 19 هدفًا وصنع 11 في 63 مباراة مع برشلونة، علمًا أن عقده مع النادي الكتالوني يمتد حتى العام 2023.