ريال مدريد يجهز 60 مليون جنيه إسترليني للاعب يبلغ 17 عامًا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية الجمعة، أن ريال مدريد الإسباني يسعى لحسم صفقة برازيلية جديدة، بأحد اللاعبين الواعدين للمستقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ضن“ فإن ريال مدريد مستعد لدفع 60 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب رينير خيسوس، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، ويلعب في الفريق الثاني لنادي فلامنغو البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن رينير خيسوس، الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ويجذب أنظار باريس سان جيرمان وليفربول، لكن الصحيفة أشارت إلى أن النادي الفرنسي غير مستعد لدفع هذا المبلغ.

ورينير خيسوس من أكثر اللاعبين الواعدين في البرازيل، رغم أنه مازال يلعب في الفئات الصغرى مع ناديه فلامنغو.

وحال نجاح ريال مدريد في ضم الواعد البرازيلي، فإنه سيحطم الرقم الذي دفع إلى التعاقد مع البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور وكان مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، عندما كان في الـ18 من عمره.

وتمنع قواعد الفيفا اللاعبين من أمريكا الجنوبية الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الانتقال إلى الأندية الأوروبية ما لم ينتقل آباؤهم معهم.

وهذا يعني أن ريال مدريد بحاجة إلى انتظار رينير، الذي يمتد عقده مع فلامنغو حتى العام 2021.