رابطة الدوري الإسباني تتعهد بالاستمرار في مكافحة العنصرية في الملاعب

تعهدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بمواصلة جهود مكافحة العنصرية في الملاعب بعد اختيار المؤسسة ضمن سفراء النوايا الحسنة للأمم المتحدة لشؤون الهجرة في اجتماع عقد في مصر.

وتبذل رابطة الدوري الإسباني، التي تضم أنديتها لاعبين من نحو 50 جنسية مختلفة، جهودًا لمكافحة التمييز، إذ أطلقت مشروعات تدريبية تتضمن ندوات وأنشطة في المدارس تدعو إلى نبذ العنف والعنصرية.

كما خصصت الرابطة كتيبات إرشادية لجماهير الأندية لتحقيق الهدف نفسه، ووفرت خدمة للمشجعين للتواصل معها للإبلاغ عن أي سلوك عنصري أو هتافات مسيئة خلال المباريات دون الكشف عن هوياتهم.

وقالت الرابطة في بيان إنها وقّعت اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال اجتماع في القاهرة يوم الخميس، حضره مساعد وزير الرياضة المصري عمر الحداد ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر لوران دي بوك بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.

وقال خوان فوينتس مفوض الدوري الإسباني في مصر: ”تعمل الرابطة منذ سنوات على التصدي لكل أنواع التمييز وليس فقط في كرة القدم بل في عالم الرياضة بشكل عام“.

وأضاف: ”التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يمثل خطوة مهمة لزيادة الوعي بين الجماهير وهذا ينبع من الدور المجتمعي للرابطة“.