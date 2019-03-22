زيدان يضع إبراهيم دياز تحت الاختبار في ريال مدريد

لم يلعب النجم الإسباني الشاب المغربي الأصل إبراهيم دياز سوى 24 دقيقة رفقة ريال مدريد منذ التحاقه في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو، ويبحث عن فرصة في اللقاءات العشرة الأخيرة المتبقية للفريق الملكي هذا الموسم.

وحسب صحيفة ”أس“ فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرغب في منح اللاعب البالغ من العمر 19 عاما فرصة قبل الحكم على مستقبله في ظل التغييرات الكبيرة المنتظرة في الفريق الصيف القادم.

ولم يتم دعوة إبراهيم دياز لأي من منتخبات إسبانيا خلال الفترة الدولية وبقي مع مجموعة قليلة من اللاعبين تحت تصرف زيدان الذي يراقبه عن قرب في أفق إشراكه في المستقبل القريب.

وخرج ريال مدريد من كل المنافسات وحسم تأهله لدوري أبطال أوروبا بشكل كبير لكنه يأمل في إنهاء الموسم ثانيا خلف برشلونة وتفصله نقطتين عن أتلتيكو مدريد.

ولا يرغب إبراهيم دياز في الخروج معارًا الصيف القادم ويحلم بالاستمرار في ريال مدريد ويملك فرصة إثبات مؤهلاته للمدرب الفرنسي حين يأخذ فرصته في اللقاءات المتبقية.

وأكدت صحيفة ”أس“ أن ريال مدريد يفكر في إعارة اللاعب في الصيف ليتمكن من لعب دقائق أكثر والتطور قبل العودة لريال مدريد، لكن المدرب الفرنسي يملك القرار الأخير بعد تجربة دياز على أرضية الملعب.