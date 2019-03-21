ريال مدريد ينتظر موافقة قطر على صفقة نيمار

قالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ إن نادي ريال مدريد الإسباني دخل في مفاوضات متقدمة للغاية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم البرازيلي نيما ردا سيلفا.

وأشارت تقارير إلى أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أن فشل في تحقيق أي إنجاز أوروبي رفقة الفريق، الذي ودّع دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، بعد ضم البرازيلي الدولي في صيف 2017 ، من دور الـ16 أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي، على الترتيب.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق برشلونة.

وكشفت ”الديلي ستار“ كواليس المفاوضات بين ريال مدريد وسان جيرمان لضم نيمار، والتي تضمنت حصول النادي الفرنسي على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في صفقة تبادلية.

وتابعت بقولها: ”المفاوضات في مرحلة متقدمة للغاية، في ظل رغبة نيمار في الرحيل، وسعي ريال مدريد لتعزيز صفوفه بصفقات مميزة، ولكن الأمر برمّته ينتظر القرار الحاسم من دولة قطر، إضافة إلى الاتفاق على المقابل المالي الذي سيدفعه ريال مدريد“.

وتمتلك ”هيئة قطر للاستثمار“ نادي باريس سان جيرمان، الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي.

وكان الخليفي قد أشار من قبل إلى أن النادي لن يتخلى عن نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وأنه واثق من بقائهما رفقة الفريق.