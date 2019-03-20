أندية إسبانية ترفض انضمام لاعبيها لتشكيلة منتخب كتالونيا

انضم ناديا رايو فايكانو وويسكا إلى فريق ريال بلد الوليد، المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في منع عدد من لاعبيها من الانضمام إلى منتخب كتالونيا.

وكان من المقرر أن ينضم سيرجيو غونزاليس مدرب ريال بلد الوليد إلى الطاقم التدريبي لمنتخب كتالونيا.

وقرر النادي الذي يحتل المركز 16 في الدوري الإسباني منع الثنائي روبن ألكاراز وجوردي ماسيب من الانضمام إلى منتخب كتالونيا، الذي لا يحظى باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الأوروبي للعبة، لكنه سيخوض مباراة ودية أمام فنزويلا الإثنين المقبل.

وأصرت الفرق الثلاثة على أن قرارها يستند لأسباب رياضية وليس لأسباب سياسية، في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي وبين الحكومة المركزية في مدريد، عقب استفتاء غير قانوني على الاستقلال في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وقال ريال بلد الوليد في بيان: ”يحترم النادي الاتحاد الكتالوني لكنه يضع مصالحه الرياضية أولًا، إذ يجتاز الفريق مرحلة حاسمة من الموسم ونريد تجنب خطر أي إصابة محتملة لأي من لاعبينا“.

وقال ناديا ويسكا الأخير ورايو فايكانو قبل الأخير في بيانين، اليوم الأربعاء: إن ألبرتو جارسيا واليكس مورينو وإنريك جاييجو واليكس جايار لن ينضموا إلى منتخب كتالونيا خوفًا من أي إصابة.

واعترف جيرارد مورينو مدرب كتالونيا أنه يشعر بخيبة أمل، لكنه تقبل القرارات التي اتخذتها أندية اللاعبين.

وقال: ”حصلنا على تصريح لخوض هذه المباراة، لكننا نحتاج موافقة أندية اللاعبين. أعتقد أن اللاعبين أرادوا بالفعل الانضمام واللعب. هذا أمر طبيعي. لكنني أقبل ما قالته الأندية. لكل شخص دوافعه“.

وسيكون ثنائي منتخب إسبانيا الدولي جيرارد بيكيه، الذي اعتزل اللعب دوليًا بعد كأس العالم الأخيرة، وتشابي هرنانديز، ضمن صفوف كتالونيا وهو الإقليم الذي ولدا فيه.

ومن الأسماء الأخرى المعروفة بويان كركيتش لاعب ستوك سيتي، وأوريول روميو من ساوثامبتون، ومارك بارترا من ريال بيتيس.