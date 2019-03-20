عالم وراثة إسباني: يمكننا استنساخ ميسي جديد

اقترح آركادي نافارو، رئيس مؤسسة ”إي جي آيه“ أو ”الأرشيف الجيني الأوروبي“ استنساخ ليونيل ميسي، قائد وهداف برشلونة التاريخي من خلال استخدام التكنولوجيا الحالية.

وقال نافارو عبر برنامج ”كي تي خوجويس“ في محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الشهيرة التي نقلت عنها صحيفة AS: ”نعم، يمكننا استنساخ ميسي بالتقنيات الحالية وسنحصل على شيء مشابه جدًا له.. سيكون الأمر كما لو أن توأمين تجمد أحدهما قبل 20 أو 30 عامًا، ومن الممكن تكرار هذه العملية“.

لكن رغم أهمية عملية الاستنساخ يجب أن يكون المظهر والصفات الجسدية متطابقة، حيث يجب أن يمر الاستنساخ بمراحل تطوير وتعلم مماثلة، لتلك التي مرت على النجم الأرجنتيني حتى يكتسب نفس المهارات الحالية.

وأضاف العالم الإسباني: ”ستكون لهذا الشخص المستنسخ نفس الإمكانات، لكن صفات ميسي لها مكون وراثي بالإضافة إلى مكونات أخرى تعتمد على تعليمه وبيئته، ميسي لم يصل إلى ما هو عليه بسبب علم الوراثة فقط، ولكن أيضًا لكل شيء عاشه من خلال تعليمه وحياته في أكاديمية (لا ماسيا) والعلاج الذي تلقاه، وعلم الوراثة يمنحنا الإمكانيات، ومن ثم فإن مهمتنا هي إكماله“.

ويتصدر ليونيل ميسي البالغ عمره 31 عامًا قائمة هدافي الليغا هذا الموسم برصيد 28 هدفًا بفارق 11 هدفًا عن زميله لويس سواريز صاحب المركز الثاني.

وقد سجل قائد الأرجنتين ثلاثية رائعة في فوز فريقه الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم الأحد الماضي، على ملعب ريال بيتيس.