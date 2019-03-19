ليونيل ميسي يكتفي بمراقبة زملائه في تدريبات المنتخب الأرجنتيني (فيديو)

كشف فيديو وصور تداولها رواد مواقع التوصل الاجتماعي عن مشاركة النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، في تدريبات المنتخب الأرجنتيني مجددًا بعد طول غياب، ولكنه كان جالسًا في الملعب يراقب زملاءه.

وغاب ميسي عن المشاركة مع راقصي التانغو، منذ فاعليات مونديال روسيا 2018، بعد توديع المسابقة من دور الـ16 على يد المنتخب الفرنسي حامل اللقب.

⚽️????????‍♂️ الأُسطورة ليو ميسي خلال تدريبات المُنتخب الأرجنتيني ???????? pic.twitter.com/HQTtZhkSn3 — FCBW Media ???? (@BarcelonaM62) March 19, 2019

ونشرت شبكة قنوات ”ESPN“ جزءًا من تدريبات المنتخب الأرجنتيني، وأشارت إلى أن ميسي اكتفى بالمراقبة في تدريبات يوم الثلاثاء، ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه وهذا ما أظهره الفيديو بوضوح.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه فنزويلا وديًا يوم الجمعة الموافق 22 مارس الجاري، ثم منتخب المغرب يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر نفسه.