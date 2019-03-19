تقارير.. زيدان وبيريز يتفقان على قرار مهم قبل دخول الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة ”ماركا“، المقربة من ريال مدريد، أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، اتخذ قرارًا مهمًا قبل الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.

ويعتزم الملكي إبرام أكثر من صفقة مهمة بعد نهاية الموسم الحالي؛ لمحاولة إعادة الفريق نحو المسار الصحيح تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشفت الصحيفة أن الإدارة لن تفرط في أي لاعب داخل الفريق حاليًا، على الرغم من التغييرات المحتملة في الفريق والعروض المقدمة لأكثر من نجم في ريال مدريد.

وترى الإدارة أن اللاعبين المتواجدين مع الفريق الأول ما زالت لديهم القدرة لتقديم المزيد في السنوات المقبلة، رغم انخفاض مستواهم على مدار الموسم الحالي، وفشلهم في الحفاظ على قدرة الفريق في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز وزيدان يعرفان جيدًا أن الميركاتو الصيفي لن يكون بالسهولة المتوقعة لدى البعض، لذلك لن يكون هناك تفريط في أي لاعب إلا في حالة التعويض فنيًا، وتحقيق أفضل استفادة مادية ممكنة من بيعه.

وكان المدرب الفرنسي قد أكد في مؤتمره الصحفي الأخير نيته الاعتماد على جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة حتى نهاية الموسم بالمباريات المتبقية في بطولة الدوري الإسباني.

يذكر أن هناك تقارير تؤكد عزم رفائيل فاران، مدافع ريال مدريد، الرحيل بسبب عدم تقدير النادي له وتكريمه بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب فرنسا.