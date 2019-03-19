هل يكون أدريان رابيو صفقة زيدان السرية في ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، نجم باريس سان جيرمان، يمكن أن يكون ”الصفقة السرية“ لنادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن رابيو يمثل أحد الأسرار في سوق الانتقالات الكروية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن ارتبط اسمه بالانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، ثم تحوّلت الدفة بابتعاده عن البارسا، وتوجهه نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، البرمييرليغ.

وتعاقد برشلونة مع الهولندي فرينكي دي يونغ من نادي أياكس أمستردام، وهو ما أبعد رابيو كثيرًا عن الارتباط الرسمي بالبلوغرانا.

وينتهي عقد رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ورفض اللاعب تجديد عقده مع ناديه، الذي قرر تجميده منذ نهاية العام الماضي إلى الآن.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن رابيو يمكن أن يكون صفقة زيدان السرية في ريال مدريد؛ لأن ”زيزو“ يرى في اللاعب الفرنسي بديلًا على المدى المتوسط، للكرواتي لوكا مودريتش -البالغ من العمر 34 عاماً- في صفوف الميرينغي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في ضم لاعب يمتلك قدرات مودريتش ذاتها في وسط الملعب، وهو ما سيجده مسؤولو الملكي في رابيو، كما أن اللاعب يمثل ”صفقة مجانية“ لانتهاء عقده مع سان جيرمان، إلا أنه يطلب الحصول على 15 مليون يورو راتبًا سنويًّا.