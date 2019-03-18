بايرن ميونخ يستعد للانقضاض على غاريث بيل

انضم بايرن ميونخ الألماني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد غير الموفّق الذي يسعى النادي الملكي للتخلص منه الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع TEAMtalk، فإن الجناح، البالغ من العمر 29 عامًا، لديه عقد يمتد مع النادي الملكي حتى العام 2022 ورئيس النادي فلورنتينو بيريز ”مغرم جدًا باللاعب“.

ومع ذلك، فإن عودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق في ولايته الثانية قد تشهد بعض التغييرات الشاملة، مع اهتمام النادي الإسباني بإحضار إيدن هازارد لاعب تشيلسي.

وحال انضمام هازارد الصيف المقبل إلى ريل مدريد فإن جناح توتنهام هوتسبير السابق قد يشق طريقه للبوندسليغا مع اهتمام النادي البافاري.

ويسعى بايرن ميونخ لضم بيل ضمن مفاوضات النادي لإنهاء إعارة جيمس رودريغيز التي تنتهي الصيف المقبل خاصة مع المستقبل غير المؤكد للفرنسي فرانك ريبيري ورحيل الجناح الهولندي آرين روبن في الصيف لذلك وضع نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ غاريث بيل ضمن الخيارات المتاحة لتعزيز الهجوم.

وقال مصدر لم يكشف عن اسمه لـ “ TEAMtalk“: ”هذه صفقة ترضي جميع الأطراف واللاعب نفسه. من لا يريد اللعب لبايرن ميونخ؟ ريال مدريد وبايرن تربطهما علاقة جيدة. وهذه الصفقة يمكن أن تتم“.

ومانشستر يونايتد وكذلك توتنهام مهتمان بالدوري الويلزي، لكن هاري ريدناب المدير الفني السابق لبورتسموث وبرمنغهام سيتي أشار إلى أن بيل سيضطر إلى خفض راتبه إذا رغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ريدناب لصحيفة ”ميرور“: ”غاريث لاعب رائع. يمكنه اللعب في أي مكان. ولن يكون مفاجئًا إذا كانت الأندية الكبرى مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام مهتمة بالتعاقد معه. لكن أجره مرتفع للغاية وربما يضطر لخفض راتبه إلى أراد العود للبريميرليغ“.