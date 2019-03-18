لقطة إصابة لويس سواريز في ”حادث ذاتي“ (فيديو)‎

انتشر مقطع فيديو للاعب الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني لحظة إصابته أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني أمس الأحد، في ”حادث ذاتي“.

وحاول سواريز خطف إحدى الكرات من عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس، لكنه وقع أرضًا دون أن يحتك به أحد، ووضع يده على قدمه، ما استدعى تدخل الكادر الطبي.

ورغم أن سواريز أكمل المباراة إلا أن الفحوصات الطبية اليوم الإثنين أثبتت تعرضه للإصابة وأوضح نادي برشلونة أن مهاجمه سيغيب بين 10 و15 يومًا ولن يلتحق ببعثة منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي.

ونجح سواريز في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه ليونيل ميسي في المباراة التي انتهت بفوز النادي الكتالوني 4/1.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن سواريز سيكون حاضرًا في مباراة برشلونة وجاره إسبانيول في 30 من الشهر الحالي.

يشار إلى أن سواريز سجل 18 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الحالي، ويحتل المركز الثاني خلف ميسي الذي سجل 29 هدفًا.