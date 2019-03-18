9 نجوم في ريال مدريد يخضعون لاختبارات زيدان

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية في تقرير لها، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدرب العائد لريال مدريد، سيستغل اللقاءات المتبقية لإجراء اختبارات لحوالي 9 لاعبين في أفق تحديد مصيرهم الصيف القادم.

ورغم تصريحات المدرب الفرنسي بعد الفوز على سيلتا فيغو، حيث أكد أنه لم يتحمل المسؤولية مبكرًا لتحديد من يبقى ومن يرحل، لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن مستقبل خيسوس فابيخو أصبح خارج ريال مدريد؛ بعد التعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتو مدافع بورتو البرتغالي.

وحددت الصحيفة 9 أسماء تبقى تحت الاختبار حتى نهاية العام..

الحارس كيلور نافاس

رغم دفاع المدرب الفرنسي سابقًا عن الحارس الكوستاريكي ورفضه التعاقد مع كيبا، لكن وجود تيبو كورتوا دفع زيدان لإعادة رجل ثقته السابق للعب رسميًا واستعادة الثقة قبل الحكم على مصيره الصيف القادم، وأكدت الصحيفة أن كيلور نافاس يرغب في البقاء.

البرازيلي مارسيلو

دفع ثمن تراجع مستواه وتألق الشاب ريغيلون، كما أن صديقه كريستيانو رونالدو يرغب في استقدامه ليوفنتوس، ومع عودة زيدان لعب أساسيًا وقدم إشارات جيدة، وستكون اللقاءات الأخيرة فرصة لإعادة التفكير في قراره بالرحيل.

الإسباني إيسكو

من التجاهل التام من طرف سولاري للعودة أساسيًا رفقة زيدان أمام سيلتا، وتسجيل هدف وسط تصفيق جماهير البيرنابيو، ومن المفروض أن يعيد التفكير في مستقبله خلال الشهرين القادمين تحت قيادة المدرب الفرنسي.

الويلزي غاريث بيل

استعاد الرسمية وسجل هدفًا واحتفل مع زملائه، بالنسبة لريال مدريد النجم الويلزي سيبلغ 30 سنة في الصيف، وهو المصدر الأكبر لجلب مبلغ مالي كبير في حال بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الإسباني ماركو أسينسيو

عاد اللاعب الذي قدمه زيدان سابقًا للعب رسميًا، وقدم مستوى جيدًا خلال لقاء سيلتا فيغو، وسيكون هدف المدرب الفرنسي استعادة النسخة الأفضل من الدولي الإسباني ليكون جاهزًا للموسم القادم للتنافس مع فينسيوس جونيور والصفقة المحتملة إيدن هازارد.

داني سيبايوس

انتقد سابقًا تعامل زيدان معه، حيث لم يمنحه الفرصة، لكن المدرب الفرنسي أشركه خلال لقاء سيلتا فيغو لمدة 27 دقيقة، وأمامه اللقاءات القادمة لإقناع المدرب بكونه يستطيع تقديم الإضافة للفريق الموسم القادم أو الرحيل.

ماركوس لورينتي

كان ضحية زيدان في فترته الأولى، لكنه حاليًا قدم مستوى جيدًا تحت قيادة سولاري، ويعطي للفريق حلًا إضافيًا في وسط الميدان كبديل لكاسيميرو، عاد للتو من الإصابة ومن المحتمل أن يمنحه المدرب الفرنسي الفرصة تحت قيادته للحكم على مستواه.

الأوروغواياني فالفيردي

لاعب الوسط الشاب والدولي الأوروغواياني لم يلتقِ مع زيدان، حيث جاء للفريق الثاني بعد تولي زيدان تدريب الفريق الأول، وبإمكانه أن يقنع المدرب الفرنسي بمستواه في اللقاءات الأخيرة.

ماريانو دياز

أعاده ريال مدريد هذا الموسم من ليون، لكن الإصابات العضلية أثرت على مستواه وغاب كثيرًا هذا الموسم، مع زيدان سابقًا كان المهاجم رقم 3 بعد بنزيمة وموراتا، لكنه حاليًا المهاجم الثاني، وهناك مهاجم معار يقدم مستوى جيدًا رفقة رايو فاليكانو راؤول دي توماس، والذي قد يعود في الصيف ليصعب مهمة ماريانو دياز في البقاء.