ريال مدريد ينضم للتنافس على جوهرة الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية ألمانية، الأحد، أن ريال مدريد الإسباني، مهتم بتعزيز صفوفه بجوليان براندت لاعب خط وسط باير ليفركوزن، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”كيكر“، فإن ريال مدريد انضم إلى الأندية التي ترغب في التعاقد مع براندت، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، ويُجيد اللعب كخط وسط مهاجم أو صانع ألعاب.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ريال مدريد سينافس جاره أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند؛ للظفر بخدمات براندت.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن الدولي الألماني جوليان براندت شارك في 35 مباراة مع باير ليفركوزن الموسم الحالي، سجل فيها 7 أهداف وصنع 13.

وأفادت تقارير صحيفة ”كيكر“، إلى أن قيمة براندت قد تصل إلى 25 مليون يورو، وهي في متناول كل الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

ولعب براندت 23 مباراة مع منتخب ألمانيا الأول، وسجل هدفين في 818 دقيقة.