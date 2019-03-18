ريال بيتيس ضد برشلونة.. مسؤول بـ“البلوغرانا“ يرد على أنباء صفقة غريزمان

تحدث غويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، عن الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام بشأن اهتمام ”البلوغرانا“ بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وقال أمور بعد الفوز على ريال بيتيس في تصريحات نشرتها ”موندو ديبورتيفو“: ”لا نتحدث عن لاعبين مرتبطين بفرق أخرى، هي أخبار تظهر في وسائل الإعلام“.

وأضاف: ”يجب احترام وضعية أتلتيكو مدريد الذي أقصي من دوري أبطال أوروبا ولا أعرف إن كانت هناك اتصالات مع غريزمان أو ستكون مستقبلا“.

من جهة أخرى أكد راديو كاتالونيا ”La TDT“، أن برشلونة لا يفكر في التعاقد مع النجم الفرنسي، لكونه يبحث عن مهاجم شاب يعوض الأوروغوياني لويس سواريز في المستقبل.

وجاء في تغريدة للراديو على تويتر: ”برشلونة يفكر في مهاجم شاب يملك إمكانية خلافة سواريز بعد موسم أو موسمين بدلاً من فتح ملف غريزمان مرة أخرى“.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن ندم غريزمان لكونه غير رأيه في اللحظة الأخيرة وفضل البقاء في أتلتيكو مدريد بدلاً من الرحيل لبرشلونة، خصوصًا بعد خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وتضاءل حظوظه في الليغا وخروجه من كأس ملك إسبانيا مبكرًا.

ميسي

إلى ذلك، أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعب تحقيقا للفوز رفقة برشلونة في التاريخ متجاوزًا زميله السابق تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري حاليًا.

وأصبح رصيد ميسي 477 فوزًا بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس 4-1 متجاوزًا تشافي هيرنانديز، الذي كان يملك الرقم القياسي بـ476 فوزًا، لكن النجم الأرجنتيني حقق رقمه القياسي في عدد أقل من اللقاءات حيث شارك في 674 لقاء مقابل 767 لقاء للنجم الإسباني.

وأصبح ميسي أيضًا على بعد فوز واحد من معادلة الحارس الإسباني إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، الذي رحل لبورتو البرتغالي والذي يحمل الرقم القياسي في تحقيق الفوز في الدوري الإسباني برصيد 334 فوزًا.

وأصبح رصيد ميسي 333 فوزًا في الليغا من 444 لقاء مقابل 334 فوزًا لكاسياس من 510 لقاءات.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 39 هدفًا في كل المسابقات و18 تمريرة حاسمة من 37 لقاء ليكون قد ساهم بـ57 هدفًا هذا الموسم.