نادي برشلونة يترقب تشخيص إصابة سواريز وتحديد فترة غيابه

أعلن نادي برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، أن مهاجمه لويس سواريز يعاني من التواء في كاحله الأيمن وسيخضع لفحوصات طبية، يوم الاثنين، ستحدد التشخيص الدقيق لحالته.

وتعرض سواريز للإصابة خلال الفوز الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب ريال بيتيس في الليغا ليتم استبداله ومشاركة البرازيلي كويتينو.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أنه رغم أن النجم الأوروغواياني كان يعرج بقدمه إلا أنه غادر الملعب على قدميه دون مساعدة، ما يعني أن الإصابة ليست خطيرة.

وبات في حكم المؤكد أن لا ينضم سواريز إلى تشكيلة منتخب بلاده التي تستعد لخوض مباراتين وديتين في الصين خلال فترة التوقف الدولية أمام أوزبكستان وأخرى أمام تايلاند أو الصين.

وأحرز القائد ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليبتعد برشلونة بصدارة الليغا بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن ريال مدريد ثالث الترتيب.

وثأر برشلونة من خسارته على أرضه 4-3 أمام بيتيس في نوفمبر/ تشرين الثاني وهي المواجهة التي شهدت تسجيل ميسي هدفين.