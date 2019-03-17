اشتعال الصراع بين ميسي ومبابي على الحذاء الذهبي

تواصل الصراع بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى بعدما سجل كل منهما في مباريات يوم الأحد.

ويتطلع الهداف التاريخي لبرشلونة للدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي عندما سجل 34 هدفًا في الموسم الماضي مما جعله يفوز بجائزته الخامسة ليتفوق بفارق جائزة عن كريستيانو رونالدو.

وأضاف ميسي (31 عامًا) ثلاثة أهداف (هاتريك) في الفوز الكبير 4-1 على ريال بيتيس حيث هز الشباك من ركلة حرة قبل أن يتلقى تمريرة رائعة من زميله لويس سواريز وضعها في شباك حارس بيتيس واختتم الثلاثية بهدف رائع ”لوب“ من فوق رأس حارس بيتيس.

وارتفع رصيد ميسي إلى 29 هدفًا برصيد 58 نقطة متفوقا على الهداف الفرنسي الشاب مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي سجل هدفه 26 في ديربي فرنسا أمام أولمبيك مرسيليا ورفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني.

ويحتل الإيطالي فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا المركز الثالث برصيد 21 هدفا و 42 نقطة متفوقا على رونالدو هداف يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 19 هدفا و38 نقطة.

وحل البولندي المتألق كشيشتوف بياتك مهاجم ميلان في المركز الخامس بعدما أحرز 19 هدفا برصيد 36 نقطة سواء مع فريقه السابق جنوة أو الحالي ميلان.