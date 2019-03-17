هاتريك ميسي يقود برشلونة لعبور ريال بيتس والتحليق بعيدًا بقمة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليبتعد برشلونة بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق عشر نقاط عقب الفوز 4-1 على مستضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد.

وافتتح ميسي التسجيل بطريقة معتادة من ركلة حرة في الدقيقة 18 قبل أن يضاعف الفارق في نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث بطريقة رائعة بعدما راوغ أكثر من مدافع وسدد في الشباك في الدقيقة 63.

وقلّص لورين مورون الفارق لبيتيس، صاحب المركز الثامن برصيد 39 نقطة، قبل ثماني دقائق من النهاية.

لكن كان هناك المزيد من الوقت ليضيف ميسي من لمساته الساحرة عندما تلقى تمريرة إيفان راكيتيتش وسدد بطريقة مذهلة من فوق الحارس من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بأسفل العارضة إلى داخل الشباك في الدقيقة 85.

وكاد اللاعب الأرجنتيني أن يضيف الهدف الرابع إلى رصيده من آخر لمسة في المباراة لكن تسديدة ارتدت من القائم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة بفارق عشر نقاط عن أتليتيكو مدريد الذي خسر 2-صفر أمام أتليتيك بيلباو أمس السبت فيما يأتي ريال مدريد ثالثًا وله 54 نقطة.

ريال بيتيس 0 × 1 برشلونه | هدف ميسي ???????????????? pic.twitter.com/f2c7FeR2Hi — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩

ريال بيتيس 0 × 2 برشلونه | هدف ميسي pic.twitter.com/7GGBano0PQ — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩

ريال بيتيس 0 × 3 برشلونه | هدف سواريز pic.twitter.com/FEVUeGCnOe — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩

ريال بيتيس 1 × 3 برشلونه | هدف موران pic.twitter.com/iHpYtySrmz — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩