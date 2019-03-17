ردود فعل مفاجئة من جمهور نادي برشلونة تجاه صفقة غريزمان (صورة)

أعربت جماهير نادي برشلونة الإسباني، عن رفضها التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأجرت صحيفتا ”موندو ديبورتيفو“ و“سبورت“ استفتاءين لكشف رغبة جماهير برشلونة في التعاقد مع غريزمان، الذي رفض النادي الكتالوني الصيف الماضي.

وأعربت غالبية جماهير برشلونة التي شاركت في الاستفتاءين عن رفضها التعاقد مع غريزمان الصيف المقبل، ما يعتبر أمرًا مفاجئًا تجاه لاعب من صفوة مهاجمي العالم.

وفي استطلاع صحيفة ”سبورت“ وصلت نسبة الرفض بين المصوتين إلى 83%، في حين وصلت إلى 92% في استطلاع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“.

وسعى برشلونة بقوة لضم غريزمان الصيف الماضي، بدفع قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، والتي تبلغ 100 مليون يورو، لكن الدولي الفرنسي قرر تمديد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2023.

وسيكون موسم أتلتيكو مدريد بلا ألقاب، بعد أن خرج من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، ومن كأس ملك إسبانيا، ومن دور الـ 16 كذلك، في حين يتأخر بـ 7 نقاط عن برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني، مع تبقي 10 مباريات لأتلتيكو مدريد و11 مباراة لبرشلونة.