كيليان مبابي مازال يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يحلم منذ الطفولة بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة ”جورنال دو دومانش“ عن أحد المقربين بشدة من مبابي، تأكيده أن اللاعب يرى نفسه يومًا ما لاعبًا لريال مدريد.

وفشل ريال مدريد في التعاقد مع مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، عندما كان في موناكو، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في ضم اللاعب العام 2017.

وأضافت الصحيفة على لسان هذا المصدر: ”مبابي كان يقول لنفسه، إذا كنت حاليًا لاعبًا عمره 18 عامًا فماذا أفعل ببلوغي 23 عامًا؟“.

ويتردد أن ريال مدريد ينوي القيام بثورة في التعاقد مع لاعبين جدد الصيف المقبل، بعد موسم مخيب، حيث خرج من بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وحظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني تبدو ضئيلة للغاية.

وكان مبابي أحد نجوم منتخب فرنسا الذي أحرز لقب بطولة كأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي، لكنه فشل في تجاوز دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا آخر موسمين.

وأثار فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الغموض حول نيته ضم مبابي في المؤتمر الصحفي لتقديم زين الدين زيدان لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي، عندما سئل عمّا إذا كان يفضّل التعاقد مع مبابي أم زميله نيمار الصيف المقبل ليرد ”كلاهما.

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى العام 2022، علمًا أنه انتقل إليه مقابل 180 مليون يورو.