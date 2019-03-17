هل يضحي نادي برشلونة بسواريز أو كوتينيو من أجل ضم غريزمان في الميركاتو الصيفي؟

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن تفاصيل جديدة بشأن تفكير الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، في الرحيل إلى صفوف نادي برشلونة.

وكانت الصحيفة أكدت أن اللاعب يعيد التفكير في الوقت الحالي بعرض نادي برشلونة، عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة: ”كان طموح غريزمان لعب نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو على أرضه في واندا متروبوليتانو، وبعد فشله حوّل أنظاره إلى نادي برشلونة“.

وتابعت: ”غريزمان سيبلغ من العمر 28 عامًا يوم الخميس المقبل، وحُلمه هو دوري أبطال أوروبا، ولا يرى ناديًا أفضل من برشلونة للفوز بهذه الكأس“.

وأشارت: ”عند تصوير فيلمه الوثائقي العام الماضي، سجل غريزمان نسخة ثانية أعلن فيها أنه سيغادر أتلتيكو مدريد“.

وكان غريزمان لديه عرض من برشلونة في الصيف الماضي للانضمام لصفوف النادي مقابل 120 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

ورفض اللاعب العرض بعد أن تكهنت مصادر عديدة أن اللاعب قد أصبح كتالونيًا بالفعل، وخرج على الهواء وأعلن قراره بالتجديد لأتلتيكو مدريد.

وكان فريق أتليتكو مدريد قد ودع دوري أبطال أوروبا قبل عدة أيام أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي عقب أن كان متقدمًا بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب.

يذكر أن الشرط الجزائي الحالي في عقد غريزمان يوازي 200 مليون يورو، ستنخفض، بحسب ما ذكرت ”ليكيب“، لـ 120 مليونًا في يوليو المقبل.

ومن جانبها، كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن عودة غريزمان مجددًا ليكون قنبلة سوق الانتقالات المقبل.

وكشف التقرير عن تفكير الفريق الكتالوني في بيع لويس سواريز أو فيليب كوتينيو لتوفير القيمة المالية للتعاقد مع غريزمان مقابل 120 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن كوتينيو هو التفكير الأقرب للرحيل، خاصة أنه لم يثبت نفسه على ملعب ”كامب نو“ حتى الآن.