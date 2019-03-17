التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ”بينتو فيامارين“ بمدينة إشبيلية.

وتوقعت عدة صحف إسبانية التشكيلة المتوقعة اللقاء بين الفريقين، وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن التشكلة المتوقعة للمواجهة ستكون كالتالي:

تشكيلة برشلونة: تير شتيغن، جوردي ألبا، أومتيتي، جيرارد بيكيه، سيميدو، آرثر ميلو، بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، كوتينيو، لويس سواريز، ميسي.

تشكيلة بيتيس: باو لوبيز، عيسى ماندي، مارك بارترا، سيدني دا سيلفا، كريستيان تيلو، أندريس غواردادو، ويليام كارفالو، سيرخيو كاناليس، سانشيز خواكين، خيسي رودريغيز، جيوفاني لو سيلسو.

فيما جاءت تشكيلة صحيفة ”SPORT“:

تشكيلة برشلونة: تير شتيغن، جوردي ألبا، لينغليت، جيرارد بيكيه، سيميدو، آرثر ميلو، بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، كوتينيو، لويس سواريز، ميسي.

تشكيلة بيتيس: باو لوبيز، عيسى ماندي، مارك بارترا، سيدني دا سيلفا، كريستيان تيلو، أندريس غواردادو، ويليام كارفالو، سيرخيو كاناليس، سانشيز خواكين، خيسي رودريغيز، جيوفاني لو سيلسو.

ولم تختلف تشكيلة صحيفة AS كثيرًا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”Bein Sports HD3“ ويعلق عليها خالد الحدي.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 26 هدفا متفوقًا بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه زميله لويس سواريز، صاحب المركز الثاني، برصيد 17 هدفًا.

ويدخل ”البلوغرانا“ المباراة في المركز الأول برصيد 63 نقطة، بينما يحتل منافسه الأندلسي المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ”كامب نو“ قد انتهت بمفاجأة مدوية بفوز ريال بيتيس بنتيجة 3-4، وبالتالي فاللقاء يعد ثأريًا لبرشلونة لرد الخسارة لمنافسه..

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على ليون الفرنسي بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب ”كامب نو“ في إياب ثمن النهائي.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي سيبتعد عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع، بسبب معاناته من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.