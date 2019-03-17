موعد مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ”بينتو فيامارين“ بمدينة إشبيلية.

ويدخل ”البلوغرانا“ المباراة في المركز الأول برصيد 63 نقطة، بينما يحتل منافسه الأندلسي المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ”كامب نو“ قد انتهت بمفاجأة مدوية بفوز ريال بيتيس بنتيجة 3-4، وبالتالي فاللقاء يعد ثأريًا لبرشلونة لرد الخسارة لمنافسه..

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على ليون الفرنسي بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب ”كامب نو“ في إياب ثمن النهائي.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي سيبتعد عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع، بسبب معاناته من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”Bein Sports HD3“ ويعلق عليها خالد الحدي.