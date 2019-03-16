ميسي يظهر بـ“نيولوك“ جديد قبل مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس (صور)

ظهر ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، بهيئة جديدة ”نيولوك“ خلال تدريبات ”البلوغرانا“، يوم السبت، استعدادا لمواجهة ريال بيتيس خارج ملعبه في الليغا، غدا الأحد.

وبدا ميسي، البالغ عمره 31 عاما، بهيئة جديدة حيث تخلص من لحيته بشكل كبير وقص شعره كثيرا بعد فترة طويلة من إطالة اللحية التي باتت كثيفة للغاية خلال المباراة الأخيرة أمام ليون في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن ميسي لفت الأنظار بهيئته الجديدة بعد حصوله على راحة يوم الجمعة من التدريبات.

ومع انتصار ريال مدريد الأول بقيادة مديره الفني الجديد زين الدين زيدان يتطلع برشلونة لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتل ريال المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني والذي خسر بهدفين نظيفين أمام مستضيفه أتليتيك بيلباو، وبتسع نقاط خلف برشلونة المتصدر.