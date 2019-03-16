مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. أمن ”سانتياغو برنابيو“ يزيل لافتة تهاجم بيريز إثر عودة زيدان

قام رجال الأمن في استاد ”سانتياغو برنابيو“ بإزالة لافتة كُتب عليها ”فلورنتينو أنت المُذنب“ خلال لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد فرصة أي منافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بالخروج من كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة للابتعاد عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة.

ورفعت جماهير ريال مدريد لافته في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، تهاجم بيريز، والتي حملت معنى ”فلورنتينو.. أنت مذنب“، في إشارة لتسببه لما حدث من تراجع في نتائج الفريق الملكي هذا الموسم، قبل أن ينجح الأمن في إزالتها.

وفي المقابل، ثارت الجماهير بصوت هائل حين أعلنت شاشة الملعب اسم المدرب زيدان، وانتظره عشرات المصورين أن يخرج إلى أرض الملعب.

وبدأ زين الدين زيدان فترته الثانية مع ريال مدريد بفوز 2-صفر على ضيفه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت بفضل ثنائية إيسكو وغاريث بيل اللذين خرجا من حسابات المدرب السابق سانتياغو سولاري.

وشارك إيسكو لاعب وسط إسبانيا في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول وافتتح التسجيل في الدقيقة 62 بعدما حول تمريرة كريم بنزيما العرضية في المرمى من مدى قريب.

وأحرز لوكا مودريتش هدفًا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في وقت مبكر من الشوط الثاني وحسم بيل، الذي سدد في العارضة في الشوط الأول، الفوز بتسديدة اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 77.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة متأخرًا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو في وقت لاحق من اليوم السبت وبتسع نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي يخرج لمواجهة ريال بيتيس، غدا الأحد.