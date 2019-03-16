أهداف مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو.. 2-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

سجل إيسكو الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره سيلتا فيغو، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز تحت قيادة المدرب العائد زين الدين زيدان بعد غياب لمدة 9 أشهر.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 1 × 0 سيلتا فيغو | هدف اول ريال مدريد HD ايسكو Via : @if24hd__ pic.twitter.com/zdS90TgZvB — فهد قراسيس (@Undr404) March 16, 2019

وفي الدقيقة 77 يسجل غاريث بيل الثاني للريال.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 2 × 0 سيلتا فيغو | هدف الثاني ريال مدريد HD غاريث بيل اسيست مارسيلو ???????????????????????? Via : @if24hd__ pic.twitter.com/LpMC09q1jf — فهد قراسيس (@Undr404) March 16, 2019

بينما في الجهة الأخرى، سيحاول الضيوف الخروج بنتيجة جيدة من خارج ملعبهم، للخروج من منطقة الصراع على الهبوط للدرجة الثانية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة بفارق 12 نقطة، بينما يحتل سليتا فيغو المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.

وعلى الرغم من غياب الدوافع لدى ريال مدريد من أجل تحقيق الفوز في ظل ابتعاده عن صراع المنافسة على حصد لقب ”الليغا“، إلا أن الفرصة ستكون سانحة أمام اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم لمواصلة البقاء مع الفريق الموسم المقبل، وسط رغبة من جانب زين الدين زيدان في إجراء تغييرات واسعة في صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولن تكون مهمة ريال مدريد في تحقيق الفوز بمباراة اليوم سهلة، حيث يسعى سيلتا فيغو للخروج من ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بنقطة التعادل على الأقل حيث يواجه الفريق شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.