ماركا: تطورات بخصوص نيمار وريال مدريد وباريس سان جيرمان

قالت صحيفة ماركا المقربة من نادي ريال مدريد، إن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور أبدى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد مجددًا.

وبحسب الصحيفة، فإن والد نيمار أوصل رسالة إلى مسؤولي ريال مدريد، مفادها أن اللاعب يرغب في تغيير الأجواء، خاصة في ظل صدمته بعد خروج النادي من دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بحسب ماركا، يتمتع باريس سان جيرمان وريال مدريد بعلاقة ممتازة، لا يرغبان في أن تفسدها صفقة نيمار.

وأشارت الصحيفة المدريدية، إلى أن ريال مدريد يعلم أنه في حالة التواصل مع اللاعب، فيجب أن يتم من خلال مسؤولي باريس سان جيرمان، غير أن والد نيمار لا يملك حاليًا الجرأة لمواجهة النادي الفرنسي برغبة ابنه في الرحيل.

من جهته، يعلم باريس سان جيرمان أن دوافع نيمار للبقاء بدأت تقل، لذلك سيقومون برفع راتبه دون زيادة عدد السنوات المتبقية في عقده، كما ستبذل مؤسسات قطرية أخرى جهدها لمكافأة نيمار بالمال كما فعل بنك قطر الوطني، الذي جعل اللاعب واجهته الإعلامية بعقد ضخم.

تقول ماركا، إن الصفقة ستهز من كبرياء وهيبة دولة قطر، وهو ما يعقد الأمر، غير أنها أشارت أيضًا إلى أن الأمور ستتحسن مع الوقت، خاصة أن برشلونة يرفض تمامًا عودة اللاعب.