إصابة ديمبلي تثير أزمة خلف الكواليس في نادي برشلونة

أثارت إصابة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني أزمة مكتومة داخل أروقة العملاق الكتالوني، بعد أن أشارت التقارير إلى أن ديمبيلي سيغيب عن البارسا لمدة تقترب من شهر.

ووفقًا لما أعلنه نادي برشلونة رسميًا أمس، حول فترة غياب ديمبلي التي تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، فإن اللاعب سيغيب عن 4 مباريات في الدوري الإسباني، الليغا، أمام ريال بيتيس وفياريال وإسبانيول وأتلتيكو مدريد، وربما يغيب أيضًا عن مباراة الذهاب في دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها أحد يومي 9 أو 10 أبريل المقبل.

تساؤلات حول الجهاز الطبي

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن هناك حالة من عدم الرضا على أداء الجهاز الطبي في برشلونة، بعد تجدد إصابة ديمبلي، وذلك في مباراة ليون الأخيرة في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، حيث أحرز اللاعب الهدف الخامس للبلوغرانا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وكان ديمبلي خارج قائمة المباراة، قبل أن يقرر المدرب إرنستو فالفيردي ضمه إلى الفريق في اللحظات الأخيرة.

وأشارت ”سبورت“، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن هناك شعورًا داخل نادي برشلونة بأن الجهاز الطبي أهمل في تقريره الأخير الخاص بإصابة ديمبلي، ومدى جاهزيته للمشاركة أمام ليون.

تسرع ديمبلي

ونقلت الصحيفة الكتالونية عن مصادر مطلعة داخل برشلونة قولها إن ديمبلي كان يجب أن يحصل على فترة أطول للتعافي من إصابته القديمة، قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزيته تمامًا للمشاركة في المباريات، وهو ما لم يحدث.

وقالت إن هناك مسؤولية تقع أيضًا على عاتق اللاعب، الذي يوحي بأنه سليم تمامًا لرغبته في المشاركة، ولكن هذا يؤدي إلى أزمات كبيرة في النهاية، ويضعه تحت طائلة تجدد الإصابات، وهو الأمر نفسه الذي عانى منه المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي نصحه الأطباء بضرورة إجراء جراحة، إلا أنه أصرّ على إمكانية التعافي دون جراحة، مما تسبب في غيابه عن برشلونة لفترة طويلة.