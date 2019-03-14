وفد رفيع من برشلونة يراقب ”خليفة سواريز“ أمام إنتر ميلان

أبدى برشلونة متصدر الدوري الإسباني جدية كبيرة بشأن التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث سافر وفد من النادي الكتالوني إلى مدينة ميلانو لمشاهدة اللاعب أمام إنتر ميلان في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.

وتسعى أندية كبرى عدة للتعاقد مع المهاجم الصربي البالغ عمره 21 عامًا، بينها ريال مدريد الغريم التقليدي للنادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: إن وفدًا من برشلونة يضم بيب سيغورا ورامون بلانيس وإريك أبيدال أصحاب المناصب الكبرى في برشلونة سافروا الليلة إلى ميلانو لمشاهدة اللاعب على الطبيعة، وبالفعل تألق يوفيتش وسجل هدف فريقه الأول في مرمى النادي الإيطالي بعد خمس دقائق من البداية

ويرى برشلونة أن يوفيتش أحد أبرز المرشحين لخلافة الأوروغواياني لويس سواريز على المدى البعيد، لذلك سافر هذا الوفد رفيع المستوى لمشاهدة اللاعب وتوثيق المفاوضات معه.

وقام الصحفي الرياضي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو بتصوير وفد برشلونة داخل استاد جوزيبي ميزا إلى جوار إدواردو كرنغار وكيل أعمال المهاجم الشاب، الذي ساهم في انتقال كيفن برينس بواتينغ إلى برشلونة منذ شهرين.