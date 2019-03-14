تأجيل قضية نزاع نيمار ونادي برشلونة للمرة الثالثة

تأجلت محاكمة نيمار بسبب نزاعه مع برشلونة على مكافأة التوقيع التي حصل عليها قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل.

وكانت القضية قد تم نظرها في 28 يناير الماضي وتأجلت إلى جلسة 21 مارس الحالي، لكن هذه المرة تأجلت إلى سبتمبر المقبل بعد قبول القاضي استئناف برشلونة.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن برشلونة ونيمار في نزاع بعد طلب اللاعب البرازيلي دفع مكافأة تجديد عقده في 2016 ليظل في النادي حتى 2021، وقد بلغت هذه المكافأة 40 مليون يورو حصل اللاعب على الجزء الأول منها بقيمة 14 مليون يورو وقت التوقيع.

ويطلب من برشلونة دفع ما تبقى من 26% بالإضافة إلى 10٪، على الرغم من مرور أقل من عام على ذلك، الأمر وبعدها انتقل إلى باريس سان جيرمان الذي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

من جانبه، يدعي برشلونة أن نيمار يجب عليه دفع 75 مليونًا لفسخ عقده مع النادي، لكن حدث أول تأجيل للقضية لعدم حضور ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.