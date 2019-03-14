تقارير.. زيدان يرفض تعاقد ريال مدريد مع نيمار لهذا السبب

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية، عن رأي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، وأكدت أنه يرفض بشكل نهائي قدومه لريال مدريد.

وحسب الصحيفة، فالنجم البرازيلي كان من أسباب الخلاف السابق بين الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي، حيث يرغب بيريز بقوة في التعاقد مع النجم البرازيلي، لكن زيدان يملك رأيًا مخالفًا.

وحسب زيدان، فإن نيمار نجم كبير، لكنه يرفض صرف مبلغ مالي كبير للتعاقد معه، ويفضل استغلال المبلغ للتعاقد مع عدة لاعبين يعطون الفريق حلولًا كثيرة.

كما أن سلوك النجم البرازيلي وعائلته والاحتفالات المتكررة وغيابه عن الفريق لأسباب تتعلق بعائلته وأصدقائه، جعلت المدرب الفرنسي يصر على عدم التعاقد معه، وفق ما أوردته الصحيفة.

ويفضل زيدان التعاقد مع كليان مبابي المهاجم الفرنسي، رغم صعوبة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عنه، ويتفق مع رغبة فلورنتينو بيريز في التعاقد معه.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فمستوى النجم الشاب فينسيوس جونيور ولعبه في الجناح الأيسر، وهو نفس المركز الذي يفضله نيمار، يجعل زيدان يفضل تطوير النجم الشاب البالغ من العمر 18 سنة، والمرشح ليصبح أحد أبرز النجوم في المستقبل.