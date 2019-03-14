جوزيه مورينيو يعلّق على عودة زيدان إلى ريال مدريد

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن رأيه بعودة الفرنسي زين الدين زيدان، إلى ريال مدريد، عقب إقالة سانتياغو سولاري.

ونقل برنامج ”El Chiringuito“ الإسباني الشهير عن مورينيو قوله:“أعتقد أن زيدان مثالي لريال مدريد، وذلك بالنظر إلى الأشياء الرائعة التي قام بها، ولديه فرصة عظيمة لإظهار كم هو جيد، خاصة أن النادي مقبل على مشروع جديد، وهو أمر رائع، وكل شيء يسير على ما يرام“.

وكانت التقارير تشير بقوة إلى عودة مورينيو، الذي سبق أن قاد ريال مدريد 3 مواسم، إلى الفريق الملكي، لكن الإدارة فضلت ”زيزو“ لقيادة المشروع الجديد.

وأضاف المدير الفني السابق لريال مدريد، وبورتو، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وإنتر ميلان:“هل أشعر بخيبة أمل؟ لا، أنا لم أقل أبدًا إنني أردت تدريب ريال مدريد، أو رفضت ذلك، وقلت لكم إن زيدان مثالي لريال مدريد“.

وختم:“هل قدّم ريال مدريد تفسيرًا لي بعد تعيين زيدان؟ لماذا يحتاجون إلى إعطائي أي تفسير من الأساس؟

واستقال زيدان، البالغ من العمر 46 عامًا، في مايو الماضي، بعد أيام من قيادة ريال مدريد إلى اللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، لكن إدارة الفريق الملكي قررت الاستعانة به مجددًا، بعد فشل جولين لوبتيغي، وسانتياغو سولاري.

ويمتد عقد زيدان الجديد لمدة 3 مواسم، إضافة إلى الـ 11 مباراة المتبقية في الدوري الإسباني، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.