موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيخوض زين الدين زيدان مباراته الأولى بعد العودة إلى تدريب ريال مدريد عندما يواجه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت، وسيحاول استغلال المباراة للتجهيز للموسم الجديد، وسط تراجع أداء الكثير من اللاعبين.

وأقال ريال المدربين جولين لوبتيغي وسانتياغو سولاري؛ بعد سلسلة من النتائج المحبطة هذا الموسم وقرر الاستعانة مجددًا بلاعب الوسط السابق الذي قاد النادي كمدرب لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية قبل أن يستقيل في مايو الماضي.

لكن زيدان أكد بوضوح خلال تقديمه لوسائل الإعلام أنه يحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات في ولايته الثانية؛ حتى يحقق النجاح، ما يعني إشراك الكثير من اللاعبين المختلفين أمام سيلتا وباقي المباريات العشر المتبقية في الدوري.

ومع خروج ريال مدريد من دوري الأبطال وكأس الملك واحتلال المركز الثالث في الدوري بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر، فإن الاستفادة الوحيدة من المباريات المتبقية ستتمثل في تقييم زيدان للاعبين الذين يرغب في الإبقاء عليهم للموسم الجديد.

ويبدو الظهير الأيسر المخضرم مارسيلو والجناح الويلزي غلريث بيل من أبرز الأسماء التي تحوم حول مستقبلها الشكوك تحت قيادة زيدان، كما يحتاج داني سيبايوس وماركو أسينسيو وتوني كروس إلى إثبات أنفسهم للمدرب الفرنسي العائد.

وهناك لاعب قد يستفيد من عودة زيدان هو لاعب الوسط إيسكو الذي كان خارج حسابات المدرب سولاري، وخرج باستمرار من تشكيلة الفريق رغم معاناة لاعبين آخرين من الإصابات وهو الموقف الذي سيتكرر أمام سيلتا.

وسيفتقد ريال مدريد كاسيميرو وداني كاربخال ولوكاس فاسكيز أمام سيلتا إضافة إلى الشاب الواعد فينيسيوس جونيور الذي حمل آمال النادي لفترة، لكن من غير المتوقع تعافيه من الإصابة قبل مايو.

وسيواجه زيدان حيرة لاختيار الحارس الأساسي بين كيلور نافاس، الذي كان مؤثرًا في مسيرة الفوز بدوري الأبطال 3 مرات، وتيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا الذي انضم من تشيلسي هذا الموسم.

وسيحاول أتلتيكو مدريد التعافي سريعًا من الخروج من دوري الأبطال أمام يوفنتوس، وسيلعب في ضيافة أتلتيك بلباو ويتمسك بآماله الضعيفة في اللحاق ببرشلونة إذ يتأخر عن القمة بفارق 7 نقاط.

وسيلعب برشلونة، وهو الفريق الإسباني الوحيد المتبقي بدوري الأبطال، في ضيافة ريال بيتيس الذي حقق فوزًا مفاجئًا 4-3 على المتصدر في نوكامب في نوفمبر تشرين الثاني، وكان آخر فريق يتفوق على رفاق ليونيل ميسي في الدوري المحلي.

مواعيد المباريات:

ريال مدريد وسيلتا فيغو:

يوم السبت: الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة وريال بيتيس

يوم الأحد، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS HD 3.